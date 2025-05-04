أحدهما "دكَ" منزل أخيه والأخر عمه.. "رصاص وقنابل عائلية" شرق العاصمة تستدعي صقر بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم القبض على شخص اقدم على اطلاق النار على بيت اخيه نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة شرق العاصمة ثم وقام برمي رمانة يدوية بساحة فارغة بالقرب من الدار".وأضاف ان "الامر استدعى اخبار خبير المتفجرات الذي بدوره رفع الرمانة دون حادث يذكر".وفي ذات السياق وبحادث منفصل، أوضح المصدر انه "تم أيضا القبض على شخص اقدم على اطلاق النار على دار عمه نتيجة خلافات عائلية ضمن من شرق العاصمة دون اصابات تذكر".