"يعيش لحظة صدام حسين".. غضب في العراق إثر "استخدام" حرس الشرف والموسيقى العسكرية بحفل لجامعة أهلية!

كراديس حملة إعلام وجوق موسيقي وضباط في .!هذا التصرف غير صحيح ويجب محاسبه جامعة التراث وكل من شارك بالجوق الموسيقي ! هذا مخصصبالأساس فقط القواعد العسكريةيستخدم الجوق ايضاًبالمهرجانات الوطنية وليس بطلب كل من هب ودب استاذ مالك الجامعة لا يحق لك ان… pic.twitter.com/OGPvtBev77 — قدس (@aldnmark) May 2, 2025

حالة وصفها مراقبون بأن " كان يعيش لحظة "، بينما يستعرض حرس الشرف وكراديس الجيش والجوق الموسيقي العسكري بينما يجلس هو على مكان مرتفع، ويلقي عليهم التحية، فيما يظهر بجانبه كل من وزير ، وكذلك امين سر الفريق الركن .وأثارت المشاهد المصورة لحفل التخرج واستخدام أجهزة واصناف الجيش العراقي ووزارة الدفاع في حفل تخرج بجامعة أهلية، ضجة واسعة، فضلا عن سبب حضور امين سر وزارة الدفاع أساسا في حفل كهذا خصوصا وان الطلبة المتخرجين هم من كليتي الصيدلة وكلية الهندسة، ولا يوجد أي صلة بين هذه التخصصات وبين الجهاز العسكري العراقي.واعتبر مراقبون ان حضور الوزراء والضباط لحفل تخرج في جامعة أهلية ينطوي على دعم ودعاية لهذه الجامعة دون غيرها، وهو امر يخل بالتنافس الممكن ويجعل الدولة وكأنها متدخلة بدعم طرف دون اخر، بينما لم تتم مشاهدة حضور رفيع كهذا في حفلات تخرج لطلبة في الجامعات الحكومية الرصينة وعلى رأسها .