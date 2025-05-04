"يعيش لحظة صدام حسين".. غضب في العراق إثر "استخدام" حرس الشرف والموسيقى العسكرية بحفل لجامعة أهلية!

كراديس حملة إعلام وجوق موسيقي وضباط في جامعة التراث.!هذا التصرف غير صحيح ويجب محاسبه جامعة التراث وكل من شارك بالجوق الموسيقي ! هذا مخصصبالأساس فقط القواعد العسكريةيستخدم الجوق ايضاًبالمهرجانات الوطنية وليس بطلب كل من هب ودب استاذ علي العكيلي مالك الجامعة لا يحق لك ان… pic.twitter.com/OGPvtBev77
— قدس السامرائي (@aldnmark) May 2, 2025
كراديس حملة إعلام وجوق موسيقي وضباط في جامعة التراث.!هذا التصرف غير صحيح ويجب محاسبه جامعة التراث وكل من شارك بالجوق الموسيقي ! هذا مخصصبالأساس فقط القواعد العسكريةيستخدم الجوق ايضاًبالمهرجانات الوطنية وليس بطلب كل من هب ودب استاذ علي العكيلي مالك الجامعة لا يحق لك ان… pic.twitter.com/OGPvtBev77