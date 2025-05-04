اشتباكات مستمرة في الطارمية.. وهذه الحصيلة الأولية

– أمن



افاد مصدر أمني، اليوم الاحد 4 مايو/ أيار 2025، باستمرار الاشتباكات بين القوات الأمنية ومجاميع ارهابية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة .

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "الاشتباكات التي تخوضها الاجهزة الامنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة ضد الجماعات الإرهابية لا تزال مستمرة"، لافتا الى انه "تم قتل أحد الإرهابيين خلال الاشتباكات".

ولاحقا، أكد المصدر، "اصابة أحد عناصر الحشد نتيجة الاشتباكات التي اسفرت عن مقتل ارهابي واصابة اخر"، مشيرا الى ان "عملية تمشيط للمنطقة تجري الان للتأكد من عدم وجود اي عناصر أخرى".



تقع "مدينة الطارمية" شمال العاصمة بغداد بمسافة (40) كم، كانت تتبع دارياً محافظة (صلاح الدين)، قبل ان يلحقها النظام السابق سنة (1997) بمحافظة بغداد، تبلغ مساحتها (100000) دونم، ما يقارب (137)كم2 ، ويبلغ عدد سكان المدينة بحسب احصاء 2014 (50000) الف نسمة، وتعتبر من المناطق الرخوة من الناحية الأمنية.