مشاجرة مسلحة توقع قتيلاً في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة وقعت بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما أسفرت عن مقتل أحد طرفيها، وذلك في بالعاصمة ".وبين، أن "الجاني لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته"، لافتاً إلى أن "أسباب المشاجرة لم تعرف حتى الآن".