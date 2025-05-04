استهدف مسؤولين وقادة أمنيين.. الإطاحة بمتورط في إدارة مواقع "ابتزازية" في كركوك

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ ، أن "مفارز جهاز في ، وبعد جهدٍ استخباري دقيق، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين في جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، والذي يُعد العقل المدبر وراء أكثر الصفحات إثارةً للجدل على منصات التواصل الاجتماعي".وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق البيان، أن "المتهم كان يدير صفحات استهدفت مختلف شرائح ، بدءاً من المواطنين والموظفين الحكوميين، مروراً بمحكمة استئناف ، ووصولاً إلى عدد من القادة الأمنيين، وأعضاء في ، وأكاديميين وأطباء، ما تسبب بإلحاق أضرار نفسية ومادية بعشرات الضحايا من الذكور والإناث".ودعا الجهاز، "المواطنين كافة، ممن تعرّضوا للتهديد أو الابتزاز عبر الصفحات المسماة (أهل كركوك) و (هنا كركوك)، إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وضمان محاسبتهم وفقاً للقانون".