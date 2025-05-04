حملة كبرى على المحتوى الهابط بالانبار.. القبض على تيكتوكر سب الذات الالهية

وقال المصدر لـ ، ان "قوة من الامن الوطني نفذت عملية القت خلالها القبض على شاب تيكتوكر سب الذات الإلهية في بث مباشر بمحافظة ".وأضافت ان "عملية القبض على هذا الشباب تمت بعد 12 ساعة من بثه المحتوى الهابط".