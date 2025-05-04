مقتل جندي تركي بانفجار لغم في إقليم كردستان

وذكرت صحيفة "زمان" التركية وتابعتها ، إن "جنديا في الجيش التركي توفي بعد إصابته بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي، أثناء تواجده في شمال "، مبينةً أن "العريف المتخصص أوندر أوزين وتعرض لإصابة خلال عمله في منطقة شمال العراق، وتلقى الإسعافات الأولية في مستشفى ديريجك الحكومي في هاكاري".وأضافت "نظراً لخطورة حالته، تم نقله جوًا بسيارة إسعاف طائر إلى مستشفى غولهان للتعليم والبحوث في ، وعلى الرغم من جميع الجهود الطبية المبذولة، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة العريف أوزين، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته البليغة".