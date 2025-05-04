وزير الداخلية يؤكد على أهمية التكنولوجيا في تعزيز الأمن

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، مؤتمراً موسعاً ضم الوكلاء والمستشارين وعدداً من القادة، بحضور قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة للاستماع إلى إيجاز العمليات لشهر نيسان الماضي لمعرفة مواطن القوة والتحديات".ولفت الوزير الى "أهمية تعزيز الأمن والاستقرار من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات الحديثة في العمل الأمني والاستخباري وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن والاعتماد على دوريات النجدة في بسط الامن ضمن والمحافظات".وأشاد الشمري بـ"التجربة الناجحة لرقم الطوارئ الموحد 911 خاصة أن هذه الخدمة التي تم استحداثها بداية العام الحالي قد أسهمت في تعزيز ثقة المواطن بجهاز الشرطة بشكل خاص وباقي الاجهزة الامنية بشكل عام من خلال التواصل المباشر والسريع مع الجهات ذات العلاقة".وشدد وزير الداخلية على "تنفيذ الأوامر في عدم التنازل عن أي دعوى ضد أي شخص يعتدي على القوات الأمنية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، كما بين أن " قدمت جميع متطلبات استحداث أقسام ومراكز للشرطة ورفدها بالموارد البشرية".