الشرطة تحقق في انتحار "غامض" لرجل في مجمع بسماية جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فريقا من الشرطة فتح تحقيقا لكشف ملابسات حادثة قتل غامضة لرجل داخل شقته في أحد أبراج مجمع بسمايا فجر اليوم".وأضاف المصدر، "ولوجود شكوك بالحادثة، وجه خبير الادلة الجنائية بالتحفظ على ذوي المقتول من ضمنهم زوجته بعد ادعاءهم ان الحادثة عبارة عن انتحار وهو من اقدم على اطلاق النار على نفسه".