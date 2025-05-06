النزاهة تمدد مدة التقديم لدراسة الدبلوم المهني لهذه الاختصاصات

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّها "قامت بتمديد مُدَّة التقديم وتسلُّم طلبات الترشيح لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ لمُوظَّفي الدولة والقطاع العام في الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد لغاية يوم الأحد الموافق (٢٠٢٥/٦/١٥)، على أن يكون موعد التنافسيّ للمُرشَّحين المُستوفية طلباتهم يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٥/٧/١)."وأضافت، إن "التقديم يكون من خلال أور الإلكترونية / دليل الخدمات/ فئة التعليم والتعلُّم/ خدمة التقديم لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد."