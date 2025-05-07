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وزير الداخلية يؤكد ضرورة إعلان الحرب على الفساد
أمن
2025-05-07 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
831 شوهد
أكد
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الأربعاء، ضرورة إعلان الحرب على الفساد.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الشمري "ترأس
المؤتمر الخاص
بمديرية أمن الأفراد للاستماع لإيجاز الفصل الأول للعام الحالي 2025 بحضور عدد من مديري المديريات لهذا المفصل المهم في
وزارة الداخلية
في
بغداد
والمحافظات".
وأكد الشمري، وفق البيان، على "العمل وفق نظام الدولة المؤسساتية لضمان حق الضابط والمنتسب وفق القوانين المعتمدة، موجهاً بجملة من التوصيات في مقدمتها لا وجود للمجاملات على حساب حق المواطن والتعامل الحسن معه ومعرفة احتياجاته، مشدداً على أهمية النزول إلى الشارع ومساعدة المواطنين، فضلا عن عدم إهمال أي من المجالس التحقيقية والأوراق الخاصة بالابتزاز والرشاوى وغيرها من المخالفات التي يحاسب عليها القانون وإنجازها بالسقف الزمني المحدد".
وبين، أن "الضباط والمنتسبين في هذه المديرية تم اختيارهم وفق معايير مهنية وفنية عالية تمكنهم من أداء واجباتهم المناطة بهم على أتم وجه، وعليه يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكداً على ضرورة إعلان الحرب على الفساد بشكل واضح وغير مخفي وعدم المجاملة أو الخوف، كون الردع لا يتم إلا من خلال الإصرار على اتخاذ القرار وعدم التنازل عن الدعاوى".
ووجه
وزير الداخلية
، بان تكون هناك قاعدة بيانات لدى ضباط أمن الأفراد عن جميع العاملين في قواطعهم وأن تتوافر لديهم معلومات وافية بطرق فنية حديثة متطورة بهذا الشأن.
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