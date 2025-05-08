بعد أسبوع من الحادثة.. الإطاحة بعصابة سرقت محلا للذهب في الديوانية

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، إن "الجهود الأمنية أفضت الى الإطاحة بعصابة قامت بسرقة محل لبيع الذهب في قضاء الشرقي الأسبوع الماضي".وأضافت الخلية، أن "العملية تمت بعد متابعة دقيقة وجهود استخبارية تكللت بالنجاح وتم القبض عليهم خارج ".وأفاد مصدر محلي في محافظة ، السبت (3 أيار 2025) بأن عصابة اقتحمت محلا لبيع الذهب وسرقت مصوغات بما يعادل مليار دينار جنوبي المحافظة.