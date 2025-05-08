اعتقال متهمين بقتل شخص وسرقة سيارته في كركوك

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً أقدم على استدراج مواطن بدافع سرقة سيارته لمرتين وقام بإطلاق النار عليه ما أسفر عن مقتله في الحال، في منطقة آوة في ، وعلى الفول شكل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي فتاح فريق عمل لمتابعة الجريمة".وأضاف، أن "قوة أمنية كشفت ملابسات الحادث وقبضت على المتهم وضبطت سلاح الجريمة بحوزته، كما تابعت متهماً آخر ساهم في بيع عجلة الضحية بعد نصب كمين محكم له واستدراجه بالتنسيق مع الجهات الأمنية في وجرى اعتقاله وتسليمه لمركز رحيم آوة".وأضاف، أن "كشف الدلالة أجري للمتهمين من قبل في محل الحادث وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات، واكمال الاجراءات التحقيقية كافة تمهيدا لإحالتهما الى لينالا جزاءهما العادل".