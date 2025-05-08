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رصد تحركات لـ"داعش" في دير الزور المحاذية للعراق

أمن

2025-05-08 | 12:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رصد تحركات لـ&quot;داعش&quot; في دير الزور المحاذية للعراق
505 شوهد

السومرية نيوز - أمن
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، برصد تحركات نشطة لخلايا تنظيم "داعش" في ريف مدينة دير الزور شرق سوريا، بمحاذاة الحدود العراقية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر عسكرية أمنية وأهلية مدنية في شمال شرقي سوريا قولها إنها "رصدت تحركات نشطة لعناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور شرق سوريا، بعد استهداف أحد المراكز الأمنية في بلدة ذيبان بقاذفات آر بي جي".
وأشارت إلة "تحركات مريبة لهذه العناصر بعد تنفيذ هجمات عدة كانت الأعنف منذ بداية العام استهدفت نقاط تفتيش ومواقع أمنية وفرضت إتاوات على سكان المنطقة المحليين".
وذكرت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لقسد، في بيان، الخميس، إن عناصر تتبع خلايا تنظيم "داعش" هاجمت إحدى مراكزها في بلدة ذيبان، وتقع في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور وتعرضها لرشقات نارية صاروخية.
وقالت إنه "في مساء (الأربعاء - الخميس) تعرّض أحد مراكزنا في ناحية ذيبان لهجوم نفذته خلايا تنظيم (داعش)، وأفرادها كانوا يستقلّون دراجات نارية مستخدمين قذيفة (آر بي جي) مع رشقات نارية".
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