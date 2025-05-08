ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية أمنية وأهلية مدنية في شمال شرقي قولها إنها "رصدت تحركات نشطة لعناصر خلايا تنظيم الإرهابي في ريف شرق سوريا، بعد استهداف أحد المراكز الأمنية في بلدة ذيبان بقاذفات آر بي جي".وأشارت إلة "تحركات مريبة لهذه العناصر بعد تنفيذ هجمات عدة كانت الأعنف منذ بداية العام استهدفت نقاط تفتيش ومواقع أمنية وفرضت إتاوات على سكان المنطقة المحليين".وذكرت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لقسد، في بيان، الخميس، إن عناصر تتبع خلايا تنظيم "داعش" هاجمت إحدى مراكزها في بلدة ذيبان، وتقع في الريف الشرقي لمحافظة دير وتعرضها لرشقات نارية صاروخية.وقالت إنه "في مساء (الأربعاء - الخميس) تعرّض أحد مراكزنا في ناحية ذيبان لهجوم نفذته خلايا تنظيم (داعش)، وأفرادها كانوا يستقلّون دراجات نارية مستخدمين قذيفة (آر بي جي) مع رشقات نارية".