اختبار للسفارة الأميركية.. صافرات الإنذار تدوي في قلب بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مكتب الامن الاقليمي في للدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الاميركية سيقوم بإجراء الفحص الأسبوعي التجريبي لجهاز صافرات الانذار المبكر وكذلك لمكبرات الصوت".وبين، أن "ذلك سيكون في الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم".