الديوانية.. امرأة تضرب زوجها بالفأس على رأسه

وقال المصدر لـ ، إن "امرأة أقدمت على ضرب زوجها بالفأس على رأسه في مدينة بسبب خلافات عائلية، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة".وأضاف، أن "قوة أمنية تحقق في الحادثة، فيما لاذت المرأة بالفرار إلى جهة مجهولة".