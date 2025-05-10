انتشال جثتي مراهقين غرقا في نهر الديوانية

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لـ ، إن "وحدة الغوص التابعة إلى الشرطة النهرية في بأمرة آمرها وعدد آخر من المنتسبين وحال تلقيها نداء من قبل الاستجابة السريعة 911 ، تمكنت من انتشال جثتي غريقين في مناطق والصادق".وأضافت القيادة، أن "الغريقين يبلغان من العمر 12 و14 سنة، وتم تسليمهما إلى المراكز المختصة أصوليا ضمن قاطع المسؤولية".ودعت أولياء الأمور الى "الانتباه لأولادهم من الذهاب إلى حفاظا على سلامتهم خصوصا في موسم الصيف".