اعتقال مدير اعلام مجلس محافظة ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "قوة من جهاز الامن الوطني، اعتقلت صباح اليوم، مدير اعلام ".وأضاف ان "ذلك جاء بسبب اتهامه بالسرقة"، مشيرا الى ان " لم يصدر حتى الان أي توضيح او بيان رسمي بشأن ذلك".