اعتقال نجل نائب بالبرلمان و2 من حمايته بعد الاعتداء على مواطن في ديالى

وقال المصدر لـ ، ان "نجل احد نواب البرلمان مع اثنين من حمايته اعتدوا المواطن قاسم الشيخ من أهالي بمحافظة ، بسبب خلافات بين الجانبين".وأضاف ان "قوة امنية قامت اليوم باعتقال نجل النائب واثنين من حمايته المتورطين بالاعتداء على المواطن".