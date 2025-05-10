وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية القت القبض على امرأة مطلوبة وفق المادة (٥) من بالبشر، بتهمة بيع اطفال مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة شرقي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت المتهمة الى أحد مراكز الشرطة لاستكمال التحقيقات".