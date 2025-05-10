لمواجهة ارتفاع الحرارة.. عمليات بغداد تصدر جملة توصيات

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، "تأكيداً لتوصيات وارشادات والتي حثت فيها المواطنين الكرام على الالتزام بها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة:1.يجب أخلاء السيارات من المواد التالية:أ‌. المواد الغازية القابلة للانفجار.ب. القداحات بأنواعها المختلفة.ج. قناني المشروبات الغازية.د. العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ. يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).و. تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.س. عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.ح. عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.2. الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.3. عدم حفظ المواد التي تساعد على الاحتراق مثل البنزين والمواد الأخرى في البيوت، وتوفير مواد لحفظ وخزن الماء تساعد على إطفاء الحرائق.4. التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.5. تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشئ الرديء وعدم ترك أجهزة التبريد تعمل في حالة مغادرة المكان وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة وأسلاك الكهرباء في أجهزة التكييف وغيرها.6. محاولة سقي والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.7. ⁠تشغيل النوافير المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتحسين الأجواء .8. ⁠متابعة منع افتعال اي حريق ضمن البزول وحافات الأنهر لاسيما القريبة من خطوط .9. تشكيل فرق مشتركة جوالة لتنفيذ حملة تفتيش واسعة شملت المولات والمستشفيات والمخازن ومحطات الوقود ومستودعات النفط ومدن الألعاب التي يرتادها المواطنين لمتابعة اجراءات السلامة ووسائل اخماد الحرائق ومنها المطافئ من اجل توفير شروط السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني لتفادي وقوع الحوادث.10. قيام القطعات المساكة للأرض كلاً حسب قاطع مسؤوليته بإخراج الدوريات الالية خلال موسم الحصاد على الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق الزراعية.11. استخدام الكاميرات الحرارية بالقرب من المناطق التي توجد فيها حقول زراعية.12. على كافة قطعاتنا الامنية تقديم الدعم والاسناد لفرق ومفارز المدني في تنفيذ واجباتهم المكلفين بها والقيام بحملات التوعية والارشاد للمواطنين.13. الاتصال بالخط الساخن (٩١١) المجاني عند حصول أي طارئ لا سمح الله".