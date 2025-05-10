وفاة شخص بعد مشاجرة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة بين اولاد عم استخدم فيها السلاح الخفيف ضمن قضاء الطارمية ما اضطر الى تدخل القوة الماسكة للارض الجيش".

وأضاف المصدر أن "القوة قامت القوة النار في لغرض تفريق المتشاجرين"، مشيرا الى أن "احدهم هاجم جنديا لغرض اخذ السلاح منه وخرجت من الجندي رصاصة عن طريق الخطأ ما اسفر عن اصابة المهاجم بجروح خطيرة وفارق الحياة "، مشيرا الى أنه "تم فض المشاجرة".