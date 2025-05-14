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اللجنة الأمنية: لا يوجد حظر للتجوال قبل وأثناء قمة بغداد
أمن
2025-05-14 | 13:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,115 شوهد
أعلنت
اللجنة الأمنية
لتأمين
القمة العربية
في
بغداد
، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد حظر للتجوال قبل وأثناء انعقاد القمة.
وقال الناطق باسم
اللجنة الأمنية العليا
لتأمين
القمة العربية
العميد مقداد ميري
في بيان، "نؤكد عدم وجود أي حظر للتجوال قبل وأثناء انعقاد القمة العربية في
بغداد
السلام".
وأضاف أن "جميع المحال التجارية والأسواق العامة مفتوحة أمام حركة المواطنين بشكل طبيعي"، داعيا الى "عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول الترويج الى عكس ما ذكر".
ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية
فؤاد حسين
أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل
الأمة العربية
بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.
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