اللجنة الأمنية: لا يوجد حظر للتجوال قبل وأثناء قمة بغداد

أعلنت لتأمين في ، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد حظر للتجوال قبل وأثناء انعقاد القمة.

وقال الناطق باسم لتأمين في بيان، "نؤكد عدم وجود أي حظر للتجوال قبل وأثناء انعقاد القمة العربية في السلام".

وأضاف أن "جميع المحال التجارية والأسواق العامة مفتوحة أمام حركة المواطنين بشكل طبيعي"، داعيا الى "عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول الترويج الى عكس ما ذكر".

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.