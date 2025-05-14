وزير الداخلية يوجه بضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية

وقالت الداخلية في بيان، "أجرى جولة ميدانية، مساء اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق العاصمة ، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على سير الإجراءات الأمنية".وخلال الجولة، التقى الوزير بعدد من المواطنين واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتبادل الحديث معهم لمعرفة آرائهم حول أداء القوات الأمنية والتعاون المثمر بين المواطن ورجل الأمن.كما وجه الشمري بـ"ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف والاستمرار في تطوير الخطط الأمنية"، مشيراً إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة، مثنياً على جهود القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين.