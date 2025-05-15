حريق كبير يلتهم مخازن للمواد الإنشائية والكهربائية في الكرادة

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أعلنت ، اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير في مخازن للمواد الإنشائية والكهربائية في .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "بقيادة ميدانية مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، فرقنا تستبسل لإخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن للمواد الإنشائية والأجهزة الكهربائية في مجمع المأمول التجاري في ببغداد".