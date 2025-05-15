النزاهة توقع بمتهم اختلس ملياراً و٢٢٩ مليون دينار من إيرادات وأمانات كمارك البصرة

وأفادت الهيئة، في بيان ورد لـ ، "تألفت لجنةً تدقيقيَّـةً؛ لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز الشلامجة وكمرك والمراكز الكمركيَّـة (سفوان، وأم قصر الأوسط، وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر) للسنوات (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و ٢٠٢٤)".ولفتت إلى أنَّ "أعمال اللجنة التدقيقيَّة كشفت، بعد إجراء عمليَّات التقصِّي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك يُقدَّر بـ (١.٢٢٩.٥٠١.٠٠٠) مليار دينار"، مُبيِّـنةً أن "أمين سابقاً في مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة هو من أقدم على اختلاسها".وتابعت أنَّ "إجراءات اللجنة تمخَّض عنها صدور قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة السابق، مُنوّهةً بتمكُّن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتَّهم وتدوين أقوله أصولياً".وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم، على المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".