العثور على جثة "راعي" غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالعثور على جثة "راعي" غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد يومين من البحث والتحري في تم العثور على جثة راعي بالقرب من إحدى المضافات التابعة لعصابات في الصحراء غرب ".

وأضاف المصدر أن " اختفى قبل يومين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.