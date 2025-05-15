وزير الداخلية يوجه نداءً الى القطعات الامنية (فيديو)

وجه ، مساء الخميس، نداءً الى القطعات الامنية دعا فيه الى الاستمرار بنفس .



ووجه الشمري النداء عبر الجهاز اللاسلكي من إحدى الدوريات الأمنية في . ودعا الشمري عبر النداء الى الاستمرار بنفس خلال الساعات المقبلة والتي سيتم انعقاد . كما دعا الى اليقظة والحذر وأن يكونوا على مستوى المسؤولية. ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.

