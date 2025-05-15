في الأنبار.. خطة أمنية تخص قوافل الحجاج

أعلنت ، عن خطة أمنية متكاملة لتأمين قوافل حجاج بيت الله الحرام.

وقال قائد عادل حامد العلواني في حديث لـ ، "تم وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين قوافل حجاج بيت الله الحرام، بناءً على توجيهات السيد والسيد ورئيس لتفويج الحجاج".

واشار الى "انتشار المفارز التابعة لقيادة والشرطة في عمق وانتشار مفارز ونقاط على طول الطريق السريع".

وكانت للحج والعمرة أعلنت، الخميس، عبور الوجبة الأولى من قوافل الحجاج البرية عبر منفذ الحدودي، للتوجه الى الديار .