تفاصيل مروعة.. شخص يغتصب شقيقته في بغداد

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية القت القبض على شخص اغتصب شقيقته بعد تقييدها داخل منزلهم في منطقة ، وتم ايداعه بالتوقيف وفق اجراء اصولي".وتابع، انه "تم نقل الفتاة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج بعد جراء الاعتداء عليها، فيما باشرت القوات الامنية بالتحقيق بالحادث".