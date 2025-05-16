وقال المصدر، لـ ، إن "شخص توفي اليوم، في ؛ نتيجة إصابته بضربة فأس من قبل زوجته الأسبوع الماضي".ويوم الجمعة الماضي، أفاد مصدر أمني، بأن امرأة ضربت زوجها بالفأس على رأسه في .وقال المصدر لـ نيوز، إن "امرأة أقدمت على ضرب زوجها بالفأس على رأسه في مدينة بسبب خلافات عائلية، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة".وأضاف، أن "قوة أمنية تحقق في الحادثة، فيما لاذت المرأة بالفرار إلى جهة مجهولة".