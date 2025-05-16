الرمادي.. اعتقال 4 تجار مخدرات وضبط "كبتاغون وكريستال" بحوزتهم

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية من مكافحة الإجرام في ، ألقت القبض، مساء اليوم، على 4 أشخاص يتاجرون بالمخدرات".وأضاف، أن "المتهمين ضبط بحوزتهم 600 حبة كبتاغون وكمية من الكريستال المخدر".