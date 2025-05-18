انفجار داخل مصفى بيجي

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "انفجارا حصل في الفرن التابع للوحدة 109 في مصافي وتحديدا مصفى الدهون".ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل وحجم الخسائر وأسباب الانفجار بعد.