مشهد خارج السياق الإنساني.. اب يهاجم زوجته ويهدد بحرق أبنائه في البصرة

وقال المصدر، لـ ، إن "القوات الأمنية، أنقذت عائلة من تعنيف والدهم الذي هدد بقتل أبنائه وحرقهم، وذلك في أقصى جنوب ".وبين، أن "القوات الأمنية اعتقلت الأب بعد شكوى تقدمت بها الزوجة، وتم اعتقاله في منطقة قريبة من مكان سكنه حيث حاول التخفي هناك".