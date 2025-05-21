بعد حادثة وفاة طالب وإصابة 9.. وزير الدفاع يأمر بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة

وقال مصدر مطلع في حديث لـ ، إن " أمر بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة ‏وآمر الفوج المختص من مناصبهم ‏نتيجة إصابة (9) من طلاب الدورة (89) بوعكة صحية نقلوا على إثرها إلى ".وأضاف المصدر، أن "الوزير وجه بتشكيل مجلس تحقيقي في الكلية العسكرية الرابعة لمعرفة ملابسات الحادث".وفي وقت سابق، أصدرت توضيحا بشأن حادث نقل الطلبة الى المستشفى، حيث أكدت أنه "بعد التحاق طلاب الدورة (٨٩) وأثناء عملية الاستقبال وتدقيق أسماء الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على والفصائل ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة والبالغ عددهم (٩) طلاب نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف".وتابعت، انه "تم نقلهم عن طريق الطبابة الكلية العسكرية إلى مستشفى ، وبعد تلقيهم الإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي في المستشفى تم اكتساب (٦) من الطلاب الشفاء التام وسيغادرون المستشفى".وأضافت، ان "٢ من الطلاب الآخرين حالتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، فيما توفي أحد الطلاب نتيجة المضاعفات الصحية التي ألمت به".