العراق والناتو يعقدان الدورة الثانية للحوار عالي المستوى للشراكة الإستراتيجية في بغداد

وذكر بيان لمستشارية ، ورد لـ ، أنه "ترأس الجانب العراقي ، فيما ترأس وفد مساعد الأمين العام للعمليات، كوفوس".وناقش الجانبان، وفق البيان، "سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تمثل أولوية للحكومة العراقية، انسجاماً مع رؤيتها الإستراتيجية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، كما تناول الحوار أيضاً، دعم بناء قدرات المؤسسات الأمنية العراقية من خلال حزم تدريبية متكاملة ضمن عمل بعثة الناتو الاستشارية في ".وأكد ، خلال الاجتماع، أن " ، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً لبعثة الناتو ذات الطابع غير القتالي، مشدداً على أهمية احترام سيادة العراق في جميع أوجه التعاون".من جانبه، جدّد كوفوس "دعم الناتو للعراق ولدوره المحوري في استقرار المنطقة، مشيداً بالكفاءة العالية التي تتمتع بها العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن عمل البعثة في العراق يتم وفق متطلبات الحكومة العراقية وامتثالاً للقوانين النافذة".