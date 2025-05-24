تمديد إجازة الدورة التأهيلية 89 بالكليات العسكرية الثالثة والرابعة

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، إنه "حصلت موافقة رئيس أركان الجيش على تمديد اجازة الدورة التأهيلية الرقم 89 المفتوحة في الكليات العسكرية (الثالثة والرابعة)".وأضافت، انه "بدلا من يوم غد المصادف ٢٠٢٥/٥/٢٥ يكون الالتحاق بالساعة ١٠٠٠ يوم السبت المصادف ٢٠٢٥/٥/٣١".وكان وجه، يوم الأربعاء الماضي، بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل على خلفية وفاة طالبين من طلاب الكلية في .كما أمر ، الأربعاء، بإقالة عميد الكلية العسكرية الرابعة ‏وآمر الفوج المختص من مناصبهم نتيجة إصابة (9) من طلاب الدورة (89) ووفاة أحدهم بعد وعكة صحية نقلوا على إثرها إلى .