وقال المصدر لـ ، انه "بعمل مهني ومتابعة مستمرة ومن خلال إجراءات في القبض على عناد خلف المعروف بـ(حسحس)".وأضاف، أن "ذلك جاء بتهمة المحتوى الهابط".