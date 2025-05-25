بتهم رشى.. صدور مذكرة استقدام بحق مدير مكتب مدير عام مكافحة المخدرات ونائبه في البصرة

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كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، عن صدور مذكرة استقدام بحق مدير مكتب مدير عام ونائبه في .



وقال المصدر في حديث لـ ، إن " أصدرت مذكرة استقدام بحق مدير مكتب مدير عام الخاص ونائبه".



وأضاف المصدر، أن "قرار الاستقدام جاء وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل عن جريمة تقاضي الرشوة".

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " أصدرت مذكرة استقدام بحق مدير مكتب مدير عام الخاص ونائبه".وأضاف المصدر، أن "قرار الاستقدام جاء وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل عن جريمة تقاضي الرشوة".