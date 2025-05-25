منتسب أمني يفتح النار على زملائه ويقتل أحدهم ويصيب 3 آخرين في واسط

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "منتسبا في فوج الطوارئ يعاني من أزمة نفسية، فتح النار على زملائه في مقر الفوج بقضاء النعمانية بمحافظة ، ما أدى الى مقتل منتسب وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة".وأضاف المصدر، أن "المنتسب الذي أطلق النار، عاد ليطلق النار على نفسه محاولا الانتحار لكنه أصيب بجروح"، مبينا ان "قوة تحفظت على المنتسب وفتحت تحقيقا بالحادث بعد نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".