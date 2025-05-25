وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "رمانة يدوية، انفجرت نتيجة العبث بها واستخدامها بشكل خاطئ من قبل أحد المنتسبين في مقر اللواء 41 التابع للحشد الشعبي في قرية بمحافظة ".وبحسب المصدر الأمني، فإن "الحادث أسفر عن إصابة 6 منتسبين".