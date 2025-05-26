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نينوى.. إصابة سائحين أجانب بحادث سير
أمن
2025-05-26 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
473 شوهد
السومرية نيوز
- أمن
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة مجموعة من السائحين الأجانب إثر حادث سير في
نينوى
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "سيارة تقل مجموعة سائحين أجانب، بينهم صيني، انقلبت في
قضاء الحضر
جنوب الموصل
، ظهر اليوم".
وأضاف، أن "الحادث أدى لإصابة بعض السائحين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى
مستشفى القيارة
".
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