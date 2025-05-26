نينوى.. إصابة سائحين أجانب بحادث سير

وقال المصدر لـ ، إن "سيارة تقل مجموعة سائحين أجانب، بينهم صيني، انقلبت في ، ظهر اليوم".وأضاف، أن "الحادث أدى لإصابة بعض السائحين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى ".