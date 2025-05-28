الأمن الوطني يفكك شبكة فساد في 3 محافظات ويعتقل موظفين مرتشين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، "بعمليات أمنية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة جهاز يفكك (٣) شبكات للاحتيال متخصصة في استغلال المواطنين بوعود الوهمية، حيث تم إلقاء القبض على ٣ متهمين (موظفتين وشخص آخر) في محافظات وديالى وبابل، وضبط مبالغ مالية كانت تُتقاضى كرشاوى مقابل وعود كاذبة بالتوظيف".وأضاف أن "عمليات الاعتقال تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة واعترافات متهمة سابقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، نفذت مفارز الوطني عمليات متزامنة في الديوانية وديالى وبابل استهدفت شبكة احتيال متخصصة في استغلال حاجة المواطنين للعمل. تم نصب كمائن محكمة في المحافظات الثلاث أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود".وتابع الجهاز، "في الديوانية، تم ضبط موظفة في إحدى الوزارات كانت تستغل منصبها الوظيفي لإيهام المواطنين بقدرتها على تعيينهم مقابل ٦.٥ مليون دينار عن كل شخص".وبين الجهاز، "وفي ، ألقي القبض على محتال يدّعي قدرته على تأمين وظائف ضمن ملاكات المؤسسات الأمنية، حيث تم ضبطه أثناء استلامه مبالغ مالية من أحد الضحايا".وأوضح الجهاز، "أما في ، فقد تم استدراج موظفة في مديرية التربية وضبطها متلبسة بتسلم ٧٥٠ ألف دينار عراقي من أحد المواطنين مقابل وعدها الكاذب بإصدار أمر إداري للتعيين".وبين الجهاز، أن "التحقيقات كشفت عن تنوع الأساليب الاحتيالية المستخدمة، حيث تراوحت بين استغلال المناصب الوظيفية الحقيقية لإيهام الضحايا بالقدرة على التأثير، وادعاء النفوذ والصلات في مؤسسات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى استخدام وثائق وهمية ووعود بإصدار أوامر إدارية مزيفة".واختتم الجهاز بيانه بالقول، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفقا للمادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي".