وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز الوكالة (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية) رصدت مقطع فيديو على يظهر فيه متهم وهو يقوم بما يسمى (الدگـ.ـة العشـ.ـائرية) في احدى مناطق جانب " .وأضافت الوكالة، "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني من اجل الوصول الى هوية المتهم وتحديد مكان الحادث، حيث تمكن فريق العمل من معرفة هويته وتحديد مكانه والقاء القبض عليه ومن قام بتصويره اثناء تنفيذ جـريمته، كما تم ضبط السـلاح المستخدم في الحادث".وأشارت الوكالة الى ان "المتهمين سيتم إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة بعد اكمال الاجراءات التحقيقية".