اعتقال مخالفين يتخذان الطرق والأرصفة "كراجات" في بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، إنه "من خلال متابعة شرطة ، تم القبض على مخالفين اثنين يستغلان الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات وقوف للعجلات واستحصال المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية وذلك ضمن ".