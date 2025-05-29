الأعرجي يلتقي في موسكو رئيس جهاز المخابرات الأردني

وقال في بيان ورد لـ ، إن "هذا اللقاء يأتي على هامش الثالث عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن، والمنعقد في العاصمة الروسية ".وبحسب البيان، استعرض مع رئيس جهاز المخابرات ، مجمل الأوضاع في المنطقة وأهمية دعم أمن واستقرار الشقيقة ، كما جرى بحث استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وأضاف البيان، أن "الجانب الأردني أبدى استعداده الكامل للتنسيق مع في الملفات المشتركة التي تهم أمن واستقرار البلدين والمنطقة".