وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم قيادة عمليات (ضباطاً، مراتب، موظفين) بأحر التعازي وأصدق المواساة الى اسرة المغفور له ن ض (عماد عافص الصالحي) المنسوب الى قيادتنا، والذي وافاه الأجل صباح اليوم الموافق ١ حزيران ٢٠٢٥ ، اثر حادث سير (دهس) اثناء تأديته للواجب على ".وفي وقت سابق، أظهرت مشاهد مصورة تحطم "كرفان" مروري موضوع على نتيجة دخول عجلة مسرعة فيه قبل الإعلان عن وفاة احد منتسبي قيادة عمليات بغداد بحادث الدهس، فيما كشف مصدر امني عن التحفظ على العجلة والسائق.