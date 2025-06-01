وزير الداخلية يوجه بمنع منتسبي الشرطة من قيادة الدراجة بالزي العسكري

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الشمري وجه اليوم بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة واستخدام الدراجات النارية من قبل منتسبي الشرطة".وأضافت الوزارة، أن "القرار استثنى رجال المرور الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء الزي الأمني الرسمي".وتابعت الوزارة، أن "الوزير توعد المخالفين بالمساءلة القانونية بحقهم".