شرطة البصرة تعلن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عناصر شغب اعتدوا على متظاهرين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتسبين الذين كانت لهم ردة فعل باستخدام القوة غير المسموح بها، وذلك انسجاماً مع التعليمات والانضباط المهني".وأضافت القيادة، "أثناء أداء منتسبينا لواجبهم الرسمي في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تعرض أحد منتسبي شرطة إلى إصابة بليغة في العين وكسر في الأنف نتيجة اعتداء مؤسف".وتابعت "تم التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية، وبما يضمن إعادة الأمن وفرض النظام، مع الحفاظ على سلمية الأجواء العامة".وتداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقوات الشغب وهي تعتدي بالضرب أثناء تفريق تظاهرة لعدد من المهندسين والجيولوجيين أمام موقع شركة في منطقة الحكيمية .