احباط تهريب 8 اكيسا حشيشة في العراق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز سيطرة الشهيد النقيب ( سيطرة المشرح ) التابعة لقسم السيطرات الخارجية ومن خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبرها، تمكنت من القاء القبض على متهم يحمل جواز سفر اجنبي ضبط بحوزته (8) اكياس صغيرة الحجم من مادة الحشيشة المخدرة".وأضافت انه "تم إحالته إلى والمؤثرات العقلية في ".